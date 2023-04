A Coreia do Norte testou esta quinta-feira um novo tipo de míssil balístico, causando um breve alerta no Japão, com milhares de pessoas a receberem indicações para correrem para os abrigos subterrâneos.









O míssil, ainda não identificado oficialmente, foi lançado da região de Pyongyang e percorreu cerca de mil quilómetros antes de cair no mar a leste da costa norte-coreana, tendo atingido uma altitude máxima de 6 mil quilómetros.





Alguns comboios foram suspensos e a abertura das escolas foi adiada, tendo chegado a viver-se alguns instantes de pânico e confusão nalguns locais, mas o alarme acabaria por ser cancelado cerca de 15 minutos depois, após as autoridades terem revisto a trajetória estimada do míssil.



Leia também Míssil norte-coreano sobrevoa o Japão



Uma estimativa inicial da sua trajetória indicava que poderia passar sobre a ilha de Hokkaido, no Norte do Japão, levando as autoridades locais a emitirem um alerta aos mais de cinco milhões de habitantes, avisando-os para procurarem abrigo imediato.Alguns comboios foram suspensos e a abertura das escolas foi adiada, tendo chegado a viver-se alguns instantes de pânico e confusão nalguns locais, mas o alarme acabaria por ser cancelado cerca de 15 minutos depois, após as autoridades terem revisto a trajetória estimada do míssil.

Segundo as autoridades norte-coreanas, o teste terá envolvido um novo míssil de alcance intermédio ou intercontinental apresentado pela primeira vez num desfile militar em Pyongyang, em fevereiro, que poderá ser propulsionado por um novo motor de combustível sólido testado em dezembro.