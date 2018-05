Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Míssil que atingiu avião MH17 era da Unidade militar russa

Investigadores da Malaysia Airlines identificaram míssil usado para destruir o avião a 17 de julho de 2014.

13:00

Os investigadores deste caso identificaram esta quinta-feira que o míssil utilizado a 17 de julho de 2014 contra o avião MH17 pertence a uma unidade militar russa, segundo avança a Reuters, que cita a agência de notícias holandesa ANP.



O primeiro-ministro holandês Mark Rutte afirmou que vai diminuir a sua visita à Índia, para conseguir participar nas discussões sobre as novas descobertas relativas à queda do avião MH17, na Ucrânia, em 2014.



Em 2016, foi avançada a informação de que o míssil teria tido origem na Rússia, mas os responsáveis ainda eram desconhecidos. O avião de passageiros com 298 pessoas a bordo, dois terços dos quais holandeses, foi atingido por um míssil russo no leste da Ucrânia, do qual não houve registo de sobreviventes.