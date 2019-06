Missionária acusada de causar a morte a mais de 100 bebés

Renee Bach, de 35 anos está a ser acusada de ter provocado a morte a mais de 100 bebés. A missionária, natural da Virgínia, nos Estados Unidos, tinha 18 anos quando criou a clínica Serving His Children em Masese, Uganda, para tratar crianças desnutridas.



Em documentos do Supremo Tribunal apresentados pelas mães Gimbo Zubeda e Kakai Annet, Renee é acusada de ter dado tratamento a várias crianças, apesar de não ter formação médica.





O processo afirma que Bach usava um estetoscópio e uma bata branca. Annet, que deu à luz na clínica em 2017, disse que o filho recém-nascido foi "roubado" por Bach e pela clínica e consequentemente o bebé morreu.

"O meu filho - Elijah Benjamin - teria dois anos de idade se estivesse vivo. Entreguei-o no Hospital Jinja a 21 de janeiro de 2017", contou a mulher. "Sinto que a vida dele foi arrancada dos meus braços pelas ações de Renee Bach", conclui ainda.

Ambas as mulheres que acusam a missionária dizem que só descobriram que Bach não era médica após a morte dos seus filhos e exigem que a clínica seja fechada e recebam indemnização.



"As mães alegam que foram levadas a acreditar que Renée Bach era uma médica e que a casa era uma instalação médica, por muitas vezes ser vista com uma bata branco, um estetoscópio e muitas vezes administrar medicamentos a crianças sob seus cuidados", alegam a Iniciativa Feminina Probono, que representa as duas mulheres.

Bach admitiu no passado que não tem formação médica, mas alegou que o máximo que já fez para tratar uma criança foi dar-lhes medicação intravenosa.