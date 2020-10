Ex-ginasta russa desaparece após rumores de ter dado à luz gémeos de Vladimir Putin

Alina Kabaeva, uma ex-ginasta olímpica russa de 37 anos, está desaparecida desde 2018, altura em que se intensificaram os rumores de que seria amante de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e de que estaria grávida de gémeos dele há dois meses.



Acredita-se que tenha dado à luz em abril do ano passado numa clínica em Moscovo, avança o jornal The Sun. Desde então que nada se sabe sobre esta mulher ou sobre os seus filhos, pelo que já começaram a surgir boatos sobre um possível desaparecimento, avança o mesmo jornal.

A mulher, ex-deputada parlamentar pelo partido Rússia Unida, que Putin lidera, já é uma velha conhecida dos media e uma autêntica geradora de polémicas. Já posou seminua para uma revista, apareceu num filme e tentou uma carreira falhada como cantora.

É uma das atletas russas mais condecoradas da história da ginástica rítmica, com duas medalhas olímpicas, 14 medalhas em campeonatos mundiais e 25 em campeonatos europeus.

Alina foi casada com o político David Museliani, de quem se separou em 2005. Em 2008, surgiram os primeiros boatos de um romance entre os dois. O jornal Moskovsky Korrespondent dizia que os dois estavam noivos, mas a história foi negada e a publicação acabaria por fechar algum tempo depois.

Também surgiram rumores de que a russa tinha tido o seu primeiro filho em 2015 e que o pai seria o presidente russo, mas a história também nunca chegou a ser confirmada.



Em 2019, Alina terá sido mãe de gémeos que nasceram de cesariana numa clínica privada que durante o tempo em que esta esteve internada proibiu visitas a outros pacientes do hospital e colocou metade dos profissionais de férias.

Vladimir Putin casou em 1983 de Lyudmila Shkrebneva, com quem teve duas filhas: Mariya Putina e Yekaterina Putina. O casal divorciou-se oficialmente em 2013.

"O Putin é um homem extremamente discreto – ele esconde as duas filhas adultas sob identidades falsas há anos. Mesmo hoje em dia, nunca fala delas publicamente. Se Alina deu à luz filhos dele, é provável que esteja escondida dos holofotes. Ele é obsessivo com a segurança da família", explicou uma fonte próxima do presidente da Rússia ao jornal The Sun.