As autoridades espanholas estão a investigar cerca de 50 casos de mulheres picadas com seringas ou agulhas em festas, discotecas ou bares em diversas regiões o país.





Trata-se de um fenómeno misterioso, uma vez que não há registo de roubos ou agressões sexuais associados nem foram encontrados, até agora, vestígios de droga ou outras substâncias químicas no sangue das vítimas. O mesmo fenómeno já se tinha verificado no Reino Unido (com 1382 casos entre setembro de 2021 e janeiro deste ano), em França e, também, na Bélgica.

As vítimas - a maioria mulheres jovens, mas há registo de um homem - relatam vómitos, tonturas, formigueiro e sonolência. São picados nos braços ou nas pernas.





Os primeiros casos em Espanha ocorreram durante as festas de San Fermín, Pamplona, com a apresentação de oito queixas, no início de julho. Neste momento há registo de 23 casos na Catalunha, a maioria em Lloret de Mar, mas também em Barcelona. No País Basco há 12 queixas. Na Andaluzia, a polícia investiga mais de uma dezena de queixas, sete das quais em Cádis.