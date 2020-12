Mistério do monólito continua: Depois de ter aparecido no Utah e Roménia, surge na Califórnia

O mistério do monólito de metal volta a adensar-se. Depois de ter desarecido do Utah, nos Estados Unidos, e da Roménia, onde apareceu e desapareceu nos últimos dias, o objeto volta a surgir, mas desta vez na Califórnia.Foi um turista que deu de caras com o monólito no topo de Pine Mountain, no estado norte-americano da Califórnia. A descoberta surge dias depois do objeto ter sido removido do Utah e Roménia.Dezenas de populares subiram à montanha para tirar fotos do estanho objeto.O monólito aparenta ser de metal, tem três metros de altura e 45 centímetros de largura, relata o jornal local Atascadero News.Um guia turístico americano admitiu ter sido um dos elementos que removeram o misterioso monólito de ferro que tinha sido encontrado há dias no deserto do Utah.Justificou que o local estava ser danificado pelos turistas que queriam ver o monólito.