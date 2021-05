Mistério nas ilhas Canárias: Pai foge com filhas menores sem deixar rasto

O misterioso desaparecimento de um pai com as duas filhas menores em Tenerife, ilhas Canárias, ganha contornos cada vez mais claros de rapto planeado. Tomas Antonio Giméno levantou 70 mil euros antes de fugir num barco, que foi depois encontrado sem ninguém a bordo e com vestígios de sangue no interior.









A polícia procura determinar se o sangue é de Tomas ou de alguma das duas filhas, de 1 e 6 anos de idade. Foi também encontrada uma cadeira de bebé. A polícia não descarta que se trate de pistas falsas para apontar a ideia de homicídio. Os 70 mil euros levantados das contas de Tomas apontam para uma fuga planeada, podendo o pai ter passado para um segundo barco para escapar. Resta saber se levou as filhas com ele.

O que é certo é que o rapto foi premeditado. Tomas telefonou à ex-mulher na terça-feira, dia em que deveria ter devolvido as filhas à mãe, para lhe dizer que ela nunca mais as voltaria a ver.





As autoridades espanholas emitiram um mandado de busca internacional e fizeram buscas em vários domicílios.