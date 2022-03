Mistério resolvido: Navio que naufragou há 107 anos foi encontrado na Antártida

O 'Endurance', um navio afundado há 107 anos, foi encontrado a 3008 milhas de profundidade no Mar de Weddell, na Antártida. A embarcação, do explorador inglês Sir Ernest Shackleton, estava 'desaparecida' há mais de uma centena de anos e constituía um grande mistério.

Mensun Bound, arqueólogo marítimo e diretor da expedição que foi à procura do navio, destacou o excelente estado de conservação do navio naufragado. Nas imagens, se conseguir perceber que a gravação do nome "Endurance" estava perfeitamente visível e o leme em muito bom estado.

O navio foi encontrado quatro milhas a sul da posição originalmente registada pelo capitão do Endurance, Frank Worsley, mas estava dentro da área de busca definida pela equipa de expedição.

Para a missão, a equipa trabalhou a partir de um navio polar sul-africano de pesquisa e logística, auxiliado por robôs de busca subaquática não intrusivos.

Bound também prestou homenagem às habilidades de navegação do capitão do Endurance, seguindo na investigação os registos detalhados, que se revelaram fundamentais para localizar os destroços.

John Shears, líder da operação, afirma que a sua equipa fez "a busca por um naufrágio mais desafiante do mundo".

O Dr. Adrian Glover, biólogo de águas profundas do Museu de História Natural inglês, liderou um trabalho de pesquisa em 2013, em que previu um bom estado de preservação da madeira no Endurance, com base num trabalho experimental.

Esta já é a segunda expedição em busca do navio afundado, uma vez que, em fevereiro, a embarcação polar que agora permitiu a descoberta ficou presa no gelo no mesmo local onde o Endurance afundou há mais de um século.

Felizmente, graças aos avanços tecnológicos como guindastes mecânicos, potência do motor e uma caixa de combustível de aviação, os tripulantes conseguiram libertar a embarcação.