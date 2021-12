Um estudo britânico publicado esta segunda-feira refere que a mistura de dois tipos de vacinas garante uma maior imunidade contra a Covid-19.Segundo a investigação, a primeira dose da vacina da Pfizer ou da AstraZeneca combinada com uma segunda dose da vacina Moderna aumenta a imunidade nove semanas depois de administrada."Observámos uma resposta imunitária boa. Maior do que com duas doses da mesma vacina", refere Matthew Snape, coordenador da investigação na Universidade de Oxford.