Miúdo de 11 anos salva bebé do mar e recebe 11 euros de recompensa

Eli Harrison ganhou o título de herói do Reino Unido ao atirar-se ao mar para salvar uma criança a boiar a dez metros da costa.

Os pais do bebé presentearam o jovem herói com uma nota de dez libras (pouco mais de 11 euros) pelo bravo ato, uma recompensa que é mais simbólica do que material.

Há cerca de 15 dias, a família do rapazito de 11 anos ia a passar no pontão da praia de Staithes, no centro leste do país, quando viu um bebé a ser arrastado para alto mar.

Eli Harrison mergulhou de imediato para a água, sem sequer dar tempo ao pai de fazer o mesmo.

"Tínhamos ido passar o dia à praia, quando o meu marido viu o menino", explicou a mãe Kayleigh Harrison ao diário ‘Evening Gazette’. "Antes que conseguisse pousar o saco no chão, Eli deu uma corrida e saltou".

O rapaz rodeou o corpo da criança com o braço enquanto nadava com o outro para a praia. "Dava para ver a água a sair da boca do bebé", continuou a progenitora. "Estava mesmo muito mal!"

O miúdo tinha entrado na água sem os pais perceberem, quando estavam a arrumar as coisas para voltarem a casa depois de um dia passado na praia.

E, embora tivesse engolido alguma água, conseguiu recuperar sem lesões aparentes.

Apesar da sua tenra idade, Eli é, nas palavras da mãe, um forte nadador sem qualquer medo da água, tendo já ganho vários prémios de natação.

"A maior parte das crianças está habituada a só nadar na piscina", destacou Kayleigh Harrison, "mas Eli é capaz de falar sobre marés e correntes marítimas".