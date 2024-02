MNE afirma que Guerras na Ucrânia e Médio Oriente provam necessidade de mudanças nas instituições

O ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu esta quarta-feira no seu discurso perante os chefes da diplomacia do G20 que as guerras na Ucrânia e Médio Oriente provam a necessidade de mudanças nas instituições internacionais.

Num discurso, a que a agência Lusa teve acesso, proferido perante os máximos responsáveis diplomáticos das 20 maiores economias do mundo, sentados à volta de uma grande mesa retangular, João Gomes Cravinho frisou que este grupo é essencial num mundo em que as "instituições já não desempenham adequadamente o papel para o qual foram criadas".

"Um exemplo particularmente evidente desta degradação é a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que constitui uma violação grosseira dos princípios mais básicos do direito internacional" como a Carta das Nações Unidas feito pela Rússia, "um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", afirmou num discurso em inglês e ouvido pelo seu homólogo russo, Sergey Lavrov, presente na sala de eventos na Marina da Glória, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.