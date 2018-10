Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MNE assegura acolhimento de todos os que queiram regressar a Portugal

Acolhimento está preparado para ser feito "nos centros de emprego, no sistema de saúde, nas escolas e no sistema de segurança e proteção social".

Portugal está preparado para acolher todos os portugueses e luso-descendentes que vivam na Venezuela e decidam regressar a Portugal, assegurou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.



"Nós estamos preparados para acolher todos aqueles que entendam exercer o seu direito de regressar a Portugal", disse o ministro numa conferência de imprensa em Lisboa com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.



Santos Silva precisou que esse acolhimento está preparado para ser feito "nos centros de emprego, no sistema de saúde, nas escolas e no sistema de segurança e proteção social".



O ministro frisou contudo que "a preocupação maior" do Governo português neste momento "continua a ser com o bem-estar dos portugueses e lusodescendentes que estão a residir na Venezuela".



"É aí que concentramos todos os nossos esforços", disse.



Augusto Santos Silva foi também questionado sobre a morte, na madrugada desta terça-feira, de um vereador municipal em Caracas, Fernando Albán, que caiu de um 10.º andar onde estava a ser interrogado nos serviços de informações, morte que a oposição atribui ao regime de Nicolas Maduro.



"Estamos a tentar obter todas as informações", disse, considerando no entanto "muito lamentável" a morte de uma figura política.



Santos Silva frisou que este tipo de incidente "só prejudica as circunstâncias de segurança, estabilidade e previsibilidade".