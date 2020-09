Moçambique anuncia mais três mortes e 68 novas infeções por Covid-19

O Ministério da Saúde de Moçambique (Misau) anunciou esta quinta-feira mais três mortes por infeção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 31 mortos.

Uma das vítimas esta quinta-feira anunciadas foi um bebé moçambicano de 4 meses, em Maputo, que começou por estar internado devido a problemas genéticos e doença respiratória grave, revelando-se positivo para a covid-19 num teste feito na sexta-feira e acabando por morrer no domingo.

As outras duas mortes são de mulheres moçambicanas de 65 e 62 anos, também de Maputo, com doenças crónicas e nas quais foi detetada infeção pelo novo coronavírus, acabando por falecer com agravamento dos problemas respiratórios na terça e quarta-feira, respetivamente.