Moçambique anuncia um óbito, 55 casos e 120 recuperados

Moçambique anunciou esta sexta-feira uma morte de covid-19, 55 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 120 recuperados, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde.

A vítima mortal foi uma mulher de 76 anos cujo óbito foi declarado na sexta-feira.

Os dados de secta-feira resultam de 1.897 testes realizados nas últimas 24 horas e as províncias com mais resultados positivos foram Nampula (13) e Cabo Delgado (12).

De acordo com o Ministério da Saúde moçambicano, o país tem 2.089 casos ativos.

Moçambique tem um total acumulado de 1.909 mortes de covid-19 e 150.494 casos, dos quais 97% recuperados e 39 internados.