Moçambique quer vacina contra Covid-19 mais cedo e aponta profissionais de saúde como prioridade

O ministro da Saúde de Moçambique disse hoje que os 70.000 profissionais de saúde do país são um dos grupos prioritários para receber a vacina contra o novo coronavírus, cuja chegada, prevista para julho, o Governo quer antecipar.

"Este grupo tem cerca de 70.000 pessoas que devem ser vacinadas" com o primeiro lote que chegar ao país, referiu Armindo Tiago.

O ministro falava hoje em Maputo durante um encontro com as ordens e associações de médicos e enfermeiros de Moçambique e com a Associação dos Anestesistas, para discutir mecanismos para melhorar a gestão da pandemia.