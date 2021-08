Moçambique recebeu mais de 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Governo moçambicano recebeu hoje mais de 500 mil doses da vacina chinesa VeroCell contra a covid-19, que serão usadas para acelerar a imunização da população, numa altura em que o país está em plena terceira vaga da pandemia.

As vacinas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Maputo e foram recebidas pela ministra da Saúde, Ilda Cardoso, na presença de quadros do setor e da comunicação social.

"Esta é mais uma prova do compromisso do nosso Presidente [da República, Filipe Nyusi] e do nosso Governo de criar todas as condições para que o povo tenha mais e melhores condições de saúde", afirmou Ilda Cardoso.