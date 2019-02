Tribunal de Maputo decreta prisão preventiva a filho de ex-Presidente moçambicano

Ndambi entende que a sua detenção tem motivações políticas.

Por Lusa | 16:17

O Tribunal Judicial de Maputo decretou hoje a prisão preventiva a Ndambi Guebuza, um dos filhos do ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza, no âmbito da investigação às dívidas ocultas do Estado, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

De um total de nove detidos desde quinta-feira pelas autoridades moçambicanas, esta é a segunda pessoa próxima do antigo chefe de Estado a ver decretada a prisão preventiva, depois de Inês Moiane, que foi secretária pessoal do antigo chefe de Estado.

Ndambi entende que a sua detenção tem motivações políticas, num ano eleitoral em que a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) tem que apresentar resultados, refere a imprensa moçambicana, que cita o seu advogado, Alexandre Chivale.