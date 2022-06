Moção de censura a Boris Johnson está mais perto

O escândalo das festas proibidas do governo em tempos de Covid, o chamado ‘Partygate’, poderá levar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a ser alvo de uma moção de censura já na próxima semana. De facto, até à noite desta quarta-feira, pelo menos 44 deputados conservadores tinham já questionado publicamente a liderança de Johnson e 18 tinham enviado cartas a Graham Brady, procedimento necessário para formalizar o pedido de um voto de censura ao chefe do governo. Para que a moção vá a votos são necessárias 54 cartas.









Um dos últimos deputados a verbalizar a condenação do PM foi Andrea Leadsom. A antiga ministra da Energia denunciou uma “falha de liderança” no executivo, parecer partilhado por um número crescente de deputados conservadores.

A Câmara dos Comuns está de férias até dia 6, pelo que, ainda que a barreira das 54 cartas com o pedido de moção de censura fosse alcançada esta quinta-feira, a votação só poderia ter lugar na próxima semana. No início do ano, a moção não foi a votos e agora, apesar de a investigação ao ‘Partygate’ não ter deixado grandes dúvidas sobre a responsabilidade direta de Johnson, ainda não é certo que vá por diante. Mesmo que tenha lugar, são necessários 180 votos dos 359 deputados conservadores para derrubar o PM e ele deve contar com 80 que integram o governo e 47 outros que são assessores. Há ainda 20 enviados comerciais de que se pode esperar que ‘paguem’ o cargo com o apoio a Johnson.