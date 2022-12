Modelo Andrea Granados Víctor eletrocutada no concurso Miss Sahuayo 2022 no México

A modelo Andrea Granados Víctor foi eletrocutada esta sexta-feira quando participava no concurso Miss Sahuayo 2022, no México.



Num vídeo que já se tornou viral em todo o mundo, podemos observar o momento em que a jovem, de 22 anos, apanha um choque elétrico enquanto segura um microfone em palco. Andrea ainda tentou largar o aparelho, mas não conseguiu e acabou por cair.





Durante un #concursoDeBelleza en el estado de Michoacán, #México, Andrea Granados Víctor, de 22 años, cayó al suelo tras recibir una potente descarga proveniente de un micrófono ubicado en la mitad del escenario. #accidente #concursodebelleza #NavidadesSinSanciones #atención pic.twitter.com/xPWVrUyJxD — El Neverí (@elneveribna) December 1, 2022

O locutor do evento pediu imediatamente assistência médica com urgência e a jovem foi assistida no local.A modelo voltou ao palco mais tarde para tranquilizar todos os presentes no evento. "Quero partilhar convosco que, depois de fazer alguns exames médicos, posso dizer que me sinto bem. Graças a Deus, tive apenas uma queimadura", disse a jovem modelo, já recuperada.