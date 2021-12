Modelo brasileira descobre, aos 27 anos, que padrasto é o pai biológico

A modelo brasileira Diana Geniath descobriu aos 27 anos que é filha biológica do homem a quem chamava padrasto desde a infância.

A mãe da modelo foi casada seis anos com um homem que Diana achava ser o seu pai biológico. Numa das várias crises desse casamento, a mãe de Diana teve um caso amoroso com um motorista que conheceu nas proximidades de casa.





O caso foi passageiro, sendo que pouco tempo depois ela voltou com o marido. O casamento terminou definitivamente não muito tempo depois, estando a mãe de Diana grávida e certa de que a filha era do homem com quem esteve vários anos casada.Depois de divorciada, reencontrou-se novamente com o motorista e ficaram juntos até aos dias de hoje. O homem, na altura, aceitou cuidar de Diana, que acreditava ser filha do ex-marido da atual esposa.Agora, 27 anos depois, Diana descobriu que afinal o padrasto é que é pai biológico. A descoberta veio primeiro através de um sonho. "Uma mulher contava-me que eu não era filha do meu pai, e sim de uma experiência alienígena", contou a jovem ao jornal Globo.A modelo diz que contou a história à mãe e ao, então, padrasto, e que enquanto a mãe ria, o padrasto questionou: "e se o alienígena for eu?".Depois disso Diana resolveu fazer um teste de ADN e foi quando descobriu que era 99,9% compatível geneticamente com o atual marido da mãe. "O meu mundo caiu, tudo passou a fazer sentido, as nossas semelhanças que nós ignorávamos", relata a modelo.