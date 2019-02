Modelo com acne severo revela segredo que usou para se curar

"Dieta especial" terminou com infeção que tomava toda a face de Georgia.

Georgia Gibbs lutou durante meses contra uma infeção severa de acne que lhe tomava grande parte da face. A jovem chegou mesmo a evitar fazer videochamadas com a família com o objetivo de não os "assustar" devido ao seu aspeto.A modelo gastou 8 mil dólares a tentar resolver esta questão até que percebeu que uma "dieta especial" era quanto bastava para a sua cara voltar à normalidade. A jovem australiana, de 24 anos, foi tomada de assalto pela acne em apenas um mês.Georgia partilhou a sua história de transformação de setembro de 2018 a janeiro de 2019: "Estou nervosa ao partilhar isto convosco. Há uns meses recusei fazer uma videochamada com a minha mãe e não saía de casa porque estava preocupada que outra pessoa me perguntasse o que aconteceu com a minha cara", começa por explicar, citada pelo The Sun.As belezas perfeitas que a jovem via nas redes sociais tornavam-na ainda mais consciente do seu problema de pele: "Quando tens acne é muito difícil veres mais além por isso estou grata por ter passado por esta experiência [a sua transformação] porque fui forçada a valorizar-me.A ansiedade e o stress foram as principais causas para o aparecimento da condição. Numa investida na medicina tradicional, a australiana foi aconselhada a mudar a sua dieta.Os resultados foram imediatos: "Cortei todos os conservantes, a cafeína, o açúcar e a frutose. Acordava e tomava um 'smoothie' com espinafres, couve, pepino, leite de amêndoas e proteínas à base de colagénio", explica. Ao almoço, comia ovos com abacate e uma sopa para jantar.Assim que mudou a alimentação, o seu estado mental também melhorou. Agora, já curada, a jovem agradece à medicina chinesa.