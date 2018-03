Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo dá à luz sem saber que estava grávida

Charlotte não tinha barriga e continuou a usar vestidos justos durante toda a gravidez.

19:52

Uma modelo britânica deu à luz no hospital mas nunca desconfiou estar grávida. Charlotte Thomson, de 21 anos, acordou a meio da noite com dores terríveis de barriga, chamou um táxi e, ao ir para a unidade hospitalar, deu à luz uma menina.



A jovem nunca desconfiou que estava grávida porque quase não ganhou peso e continuou a ter os ciclos menstruais regulares. Durante os nove meses, continuou a usar vestidos justos, uma vez que não tinha a barriga.



"A minha barriga era completamente lisa, tinha o período nos ciclos regulares... fiquei em choque quando descobri", revela Charlotte ao jornal britânico The Mirror.



A modelo não tinha nada preparado para a chegada de uma bebé os pais da jovem foram uma grande ajuda na criação de Molly, agora com dois anos.



"Mal posso esperar para lhe contar como soube que estava grávida. Nada que a Molly possa fazer no futuro me vai surpreender tanto como o dia em que ela nasceu", conclui a modelo.