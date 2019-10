Modelo de nove anos com as pernas amputadas desfila na Semana da Moda em Paris

Uma menina de nove anos, que tem as duas pernas amputadas, desfilou num evento para a Semana da Moda em Paris, no topo da Torre Eiffel, no domingo.

Daisy-May Demetre, de Birmingham, usa próteses para se movimentar, e é a primeira modelo com ambas as pernas amputadas a desfilar neste evento.

O pai da criança, Alex Demetre, disse que a filha está orgulhosa do seu desempenho, em declarações à BBC. Revelou ainda que Daisy levou consigo os trabalhos de casa, para fazer antes de desfilar, e regressar à escola com normalidade na segunda-feira.

A modelo de nove anos nasceu com hemimelia fibular, uma malformação congénita rara, caracterizada pela ausência parcial ou completa da fíbula, osso longo inferior do corpo humano, que junto da tíbia é responsável pela sustentação corporal. Isto levou à amputação das pernas de Daisy, enquanto bebé.

Esta não foi a primeira vez que a menina pisou uma passerelle, já tendo desfilado na Semana da Moda em Nova Iorque, no início do ano.

O pai de Daisy-May afirma que estão a "explorar outras ofertas e oportunidades no mundo da moda" para a jovem, que já trabalhou para marcas como a Nike.