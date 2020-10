A modelo brasileira Eloisa Pinto Fontes, de 26 anos, que tinha sido dada como desaparecida há um ano em Nova Iorque, foi encontrada esta terça-feira no Rio de Janeiro, Brasil, por agentes da polícia.A jovem estava a viver no bairro Morro do Cantagalo e aparentava estar desorientada quando os agentes da Operação Ipanema Presente a encontraram.Após ter sido encontrada pelas autoridades, Eloisa foi levada para a base do Ipanema Presente, onde recebeu apoio social. Em seguida, foi encaminhada para o Instituto Municipal Philippe Pinel onde lhe fizeram uma avaliação psiquiátrica e ficou internada para tratar da saúde mental.A mulher foi casada e tem uma filha de sete anos com o produtor executivo russo Andre Birleanu, de 41 anos.