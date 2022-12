Modelo expulsa e arrastada para fora de restaurante por usar roupa 'inapropriada'

A modelo, que foi eleita Miss Finlândia em 2018, disse ter sido expulsa e arrastada para fora de um restaurante, por usar roupa "inapropriada".Erika Helin disse que estava a desfrutar de uma noite com amigos em Helsínquia, no início deste mês, quando foi abordada por um segurança do restaurante. A modelo vestia um top cor-de-rosa, com uma mini saia preta e calçava saltos altos. Apesar de lhe ter sido permitida a entrada no estabelecimento, Erika denunciou, na rede social Instagram, que os funcionários recuaram, depois, na decisão e que lhe disseram que tinha de sair.A modelo fez um relato detalhado do incidente no Instagram onde conta com 116 mil seguidores. Erika disse ter ficado demasiado chocada para "contestar de qualquer forma" enquanto o segurança a "criticava pela escolha de roupa" e dizia que violava o código de vestuário do restaurante.A influencer admitiu ter-se sentindo-se "desrespeitada" pelo incidente e que, mais tarde, ligou para falar com o gerente, na esperança de que os funcionários aprendam "como agir em situações semelhantes, para que ninguém seja expulso desnecessariamente".