Modelo faz raptor apaixonar-se por si para escapar

Chloe Ayling contou agora a história do terror que viveu.

19:00

Chloe Ayling, uma modelo britânica de 20 anos, viajou da sua terra Natal para Milão, em Itália, para participar numa alegada sessão fotográfica que poderia lançar a sua carreira. Ao chegar ao destino, foi sequestrada pelo homem que se fez passar por fotógrafo que ia captar as imagens, Lukasz Herba, um polaco de 30 anos.

Foi injetada com uma substância usada nos anestésicos para cavalos, colocada numa mala de viagem e ainda amarrada durante seis dias a uma cómoda. Após algum tempo percebeu que, se queria escapar, necessitava de um plano: fazer o seu sequestrador apaixonar-se por si.



"Quanto mais conversávamos, mais criávamos um vínculo. Quando percebi que ele estava a gostar de mim, sabia que tinha de usar isso a meu favor", explicou Chloe à imprensa.

O homem revelou também que pretendia receber dinheiro do resgate para devolver Ayling à liberdade. Contudo, o homem começou a ficar enamorado da modelo e propôs-lhe começarem um relacionamento amoroso.



"Ele estava sempre a falar das coisas que poderiam acontecer no futuro. Estava animado e realmente ansioso para que acontecessem. Foi isso que me fez perceber que precisava de continuar [com o plano]", acrescentou a jovem.

Ao perceber que nunca ia ter na sua mão os 300 mil euros que pediu pelo resgate, o raptor levou Chloe ao consulado britânico na cidade italiana.



Foi libertada, regressou a casa e escreveu um livro a contar o terror que viveu durante os dias em que esteve em cativeiro, em julho de 2017.

A modelo foi, por diversas vezes, criticada por parecer feliz nas entrevistas que deu após ter vivido um episódio tão dramático. Já Lukasz Herba foi no passado mês de junho condenado a 16 anos de prisão.