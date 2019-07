Natalia Garibott, de 26 anos, ganha 266 mil euros por ano a publicar fotos em biquíni nas redes sociais. Os pais da jovem, que recebe centenas de pedidos de casamento por dia, dizem estar "extremamente orgulhosos".A modelo brasileira tem 1,3 milhões de seguidores e confirmou ao The Sun que os seus maiores fãs são a sua familia."A minha família está extremamente orgulhosa, embora às vezes se preocupem com o tipo de fotos que eu publico", afirma.Natalia vive em Miami e está solteira. A modelo revela que quando recebe mensagens inapropriadas bloqueia de imediato esse seguidor."Eu adoro a forma como inspiro homens e mulheres a ir ao ginásio todos os dias", explica Natália que ganha dinheiro com o Instagram há dois anos.A mulher que é formada em direito empresarial e empreendedorismo revela que o segredo para um post perfeito nas redes sociais é a "iluminação, legenda e a forma como os seguidores se identificam com a foto".Natalia revela ainda que adora os seus olhos mas que detesta a celulite. Passa até três horas no ginásio para se certificar de que publica fotos perfeitas.