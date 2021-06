Modelo ganha mais de 11 mil euros por mês com fotografias ousadas após ter perdido emprego

Grace Taylor foi despedida do trabalho no início da pandemia da Covid-19 e agora ganha mais 11 mil euros por mês ao vender fotografias suas na Internet.No início de 2020, a modelo do Reino Unido viu um anúncio online de uma empresa que estava a recrutar modelos de internet e inscreveu-se. De acordo com o Daily Star, a mulher ganhou cerca de 400 euros em apenas duas horas no seu primeiro direto.

A jovem de 28 anos era gerente de um projeto de telecomunicações. Quando foi despedida ficou desolada, tendo inclusive perdido a casa.



Mais tarde, Grace criou uma página no 'OnlyFans' - um site dedicado à publicação de conteúdos. Começou depois a gerir a sua própria página, onde publica fotografias 'escaldantes' para centenas de assinantes.



Recentemente gastou mais de 17 mil euros em procedimentos estéticos.