Modelo indiana finge a própria morte para sensibilizar população para o cancro do colo do útero

A modelo indiana Poonam Pandey, de 32 anos, fingiu a própria morte para sensibilizar a opinião pública para o cancro do colo do útero, afirmando nas redes sociais que "estava orgulhosa do que a notícia da morte tinha conseguido alcançar", avança o The Guardian.

Poonam Pandey, estrela de um reality show e antiga atriz de Bollywood, tornou-se famosa em 2011 ao prometer que faria striptease pela equipa de críquete da Índia caso ganhasse o Campeonato do Mundo de Críquete.

Numa declaração no Instagram, foi publicada uma mensagem que anunciava a morte da modelo. "Esta manhã é uma manhã difícil para nós. É com grande tristeza que informamos que perdemos a nossa querida Poonam devido a um cancro do colo do útero. Todas as formas de vida que alguma vez entraram em contacto com ela foram recebidas com puro amor e bondade", lê-se.

A mensagem referia ainda que a modelo tinha "lutado corajosamente contra a doença", mas que tinha "falecido tragicamente". "O seu espírito inabalável no meio das suas lutas pela saúde foi verdadeiramente notável", acrescenta.

Amigos e colegas de profissão publicaram mensagens de pesar nas redes sociais, mas outros mostraram-se céticos, referindo que Pandley tinha publicado fotos há quatro dias e parecia estar com um aspeto saudável e a desfrutar de um passeio de barco em Goa.

A modelo admitiu então num vídeo que "não tinha morrido" e pediu desculpa aos seguidores. "Sim, fingi a minha morte. Extremo, eu sei. Mas, de repente, estamos todos a falar de cancro do colo do útero, não é?" disse.

Acrescentou que "ao contrário de outros tipos de cancro, o cancro do colo do útero é totalmente evitável. A chave está na vacina contra o HPV e nos testes de deteção precoce. Temos os meios para garantir que ninguém perde a vida devido a esta doença".



"Vamos capacitar-nos mutuamente com uma consciencialização crítica e garantir que todas as mulheres estão informadas sobre as medidas a tomar", apelou.