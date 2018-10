Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo que fugiu da justiça mostra vida de luxo nas redes sociais

Terrence Murrell escapou do Reino Unido ao ser condenado por tráfico de esteróides.

Um modelo britânico que fugiu à Justiça após ter sido condenado a três anos de prisão por tráfico de esteróides "goza" com as autoridades ao mostrar a sua vida de luxo nas redes sociais. O modelo mudou-se para Bali após a condenação.



Piscinas, ginásios e viagens para locais paradisíacos são uma constante no Facebook e Instagram de Terrence Murrell. "O homem mais perigoso do Reino Unido", é uma das legendas frequentemente escolhidas pelo fugitivo para as imagens partilhadas.



O playboy, de 30 anos é acusado de liderar um gang que fazia tráfico de esteróides entre a China e o Reino Unido.



À polícia, de acordo com o The Sun, disse que as drogas eram para consumo próprio porque "queria estar na melhor forma física para ser modelo masculino".