Moderados juntam forças contra Sanders nos Estados Unidos

O antigo vice-presidente Joe Biden ganhou, segunda-feira à noite, o apoio dos ex-candidatos Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Beto O’Rourke, confirmando que a corrida à nomeação democrata para as presidenciais de novembro será uma disputa entre a ala moderada do partido e os progressistas liderados por Bernie Sanders.O apoio dos ex-candidatos foi conhecido a poucas horas do arranque da ‘Super Terça-Feira’, cujos resultados só hoje serão conhecidos. Só então será possível avaliar o impacto que a união dos moderados em redor de Biden teve junto dos eleitores democratas. Além de Biden e Sanders, estão ainda na corrida o bilionário Michael Bloomberg, a senadora Elizabeth Warren e a congressista Tulsi Gabbard."Quando me candidatei, deixei claro que a minha ideia era unir o país para bater Donald Trump. E é em nome desse objetivo que tenho o prazer de anunciar o meu apoio ao senador Joe Biden", afirmou Pete Buttigieg, que apareceu de surpresa ao lado de Biden na campanha em Dallas, um dia depois de anunciar a sua desistência da corrida à Casa Branca.Horas mais tarde, foi a vez de Klobuchar e O’Rourke se juntarem ao antigo vice-presidente de Obama num comício e anunciarem o seu apoio a Biden perante milhares de apoiantes. "O meu voto irá para Biden. E sabem porquê? Porque precisamos de alguém capaz de bater Donald Trump", afirmou Beto O’Rourke.