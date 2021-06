Farmacêutica Moderna avisa que novas estirpes da Covid-19 "estão a chegar"

Os cientistas da farmacêutica Moderna expuseram os planos para combater as novas variantes do vírus da Covid-19, numa reunião virtual esta quinta-feira, e afirmam que novas estirpes da Covid-19 estão a caminho.



"À medida que o vírus se espalha, tudo muda rapidamente", disse a diretora científica da empresa, Melissa Moore, na reunião, e acrescentou que "algumas dessas novas estirpes parecem ser ainda mais transmissíveis do que a estirpe original".

A farmacêutica anunciou que testa novas variantes da Covid-19 em laboratório contra a vacina e que está, constantemente, a testar novas versões do fármaco, avança o jornal Barron's. Guillaume Stewat-Jones, cientista da Moderna, disse que o tempo desde a deteção de uma variante até à imunogenicidade é de, aproximadamente, dois a três meses.



O cientista confirmou que "novas variantes estão a chegar".