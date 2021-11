Moderna diz que vacina para combater variante Omicron pode estar pronta no início de 2022

O diretor médico da Moderna, Paul Burton, disse este domingo que a farmacêutica poderá lançar uma nova vacina reformulada para combater a variante Ómicron da Covid-19 no início do próximo ano.Ainda assim, ainda não é claro se as vacinas atuais da Covid-19 fornecem proteção contra a nova variante que já se começou a espalhar pelo mundo.

"Devemos saber se a vacina atual tem a capacidade de fornecer proteção nas próximas semanas", disse Burton, segundo avança a BBC.



O diretor médico da Moderna garantiu ainda que se for necessário fazer uma vacina totalmente nova, a farmacêutica compromete-se a tê-la disponível em grandes quantidades no início de 2022.

A Omicron foi classificado como uma "variante da preocupação" pela Organização Mundial de Saúde, o que significa que é mais contagiosa e mais fácil de não ser tão resistente às vacinas.

A Moderna vai mobilizar a partir de quinta-feira centenas de trabalhadores para começar a estudar a nova variante, disse a empresa em comunicado.