Está por apurar se as impurezas detetadas em 39 frascos de doses da vacina contra a Covid-19 da Moderna foram responsáveis pela morte de dois japoneses, de 30 e 38 anos, com as duas doses desta imunização. Entretanto, a região japonesa de Okinawa suspendeu a vacina da Moderna, após a deteção de nova contaminação.