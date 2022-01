Moderna prepara vacina única contra a gripe e a Covid-19 para lançar em 2023

A Moderna está a estudar a hipótese de lançar dentro de dois anos uma única vacina de reforço com dupla proteção contra a Covid-19 e a gripe.



O anúncio foi feito por Stéphane Bancel, presidente-executivo da farmacêutica, que defende que a combinação das duas vacinas poderá oferecer uma maior proteção contra doenças provocadas por vírus respiratórios.







A empresa espera ter a vacina disponível ainda antes do inverno de 2023.



O presidente-executivo da farmacêutica já tinha admitido que poderia ser necessária a aplicação de uma quarta dose já este outono, uma vez que a proteção contra doses de reforço diminui nos meses seguintes à toma, escreve o jornal The Guardian. Israel está já um passo à frente, tornando-se no primeiro país do mundo a oferecer a quarta dose a pessoas com 60 ou mais anos.