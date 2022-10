Moldova diz que tomará medidas de proteção se Rússia ameaçar a sua soberania

A Presidente da Moldova, Maia Sandu, anunciou que o seu país tomará "medidas de proteção" se a Rússia ameaçar de alguma forma a sua soberania e integridade territorial, depois de três mísseis russos terem sobrevoado o espaço aéreo moldavo na semana passada.

"A segurança dos nossos cidadãos tem sido a nossa principal preocupação desde o primeiro dia da guerra e desde as primeiras semanas de hostilidades. Recorremos aos nossos parceiros com um pedido para ajudar a melhorar as nossas capacidades de defesa", disse Sandu.

A presidente comunicou que as autoridades moldavas ainda estão a "negociar" com os seus aliados o reforço da defesa do país, aguardando "resultados mais concretos".