Moldávia pede apoio da Roménia e Ucrânia para se defender de mísseis russos

As autoridades da Moldávia solicitaram à Roménia e à Ucrânia que monitorizem e protejam o seu espaço aéreo, informou esta quinta-feira o presidente da Assembleia Legislativa, Igor Grosu.

"A neutralidade não protege dos mísseis, mas deve ser defendida e, por isso, somos obrigados a defender o nosso espaço aéreo", disse Grosu à rádio Chisinau.

"Beneficiámos de um programa da UE no valor de 40 milhões de euros, inclusive para isto [defesa do espaço aéreo]. Falamos também com os nossos parceiros ucranianos e romenos porque têm sistemas muito melhores", disse Igor Grosu numa emissão televisiva do canal Jurnal.