Molnupiravir, é este o nome do medicamento antiviral que vários investigadores dizem travar a transmissão da SARS-CoV-2 em 24 horas.O estudo publicado na revista Nature revela que o medicamento, MK-4482 / EIDD2801, é eficaz contra os vírus da gripe. O doutor Richard Plemper, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Geórgia, diz que "esta é a primeira demonstração de um medicamento disponível por via oral para bloquear rapidamente a transmissão da SARS-CoV-2". "O molnupiravir pode mudar as regras do jogo", acrescenta.Um estudo publicado em abril de 2020 refere que o medicamento pode ajudar a prevenir e reduzir danos pulmonares graves em ratos infetados com o novo coronavírus. Durante o estudo, a equipa de investigadores reaproveitou o Molnupiravir e usou-o num furão para testar o efeito da droga em interromper a propagação da Covid-19. Os investigadores defendem que o tratamento pode ser traduzido para humanos e os pacientes com Covid-19 podem vir a receber o tratamento.O Molnupiravir está em testes clínicos de fase II e III onde está a ser testado em doses diferentes a cada 12 horas por cinco dias em pacientes com Covid-19, mas os dados finais só devem estar disponíveis em maio de 2021.