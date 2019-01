Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Momade eleito líder da Renamo

O general rende o líder histórico, Afonso Dhlakama.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:55

A Renamo, maior partido da oposição de Moçambique, tem um novo líder. Nas primeiras eleições democráticas em 40 anos, o VI Congresso do partido escolheu o general Ossufo Momade para suceder a Afonso Dhlakama, falecido em maio de 2018.



Momade, que era coordenador interino do partido, obteve 410 votos. O segundo, com 238 votos, foi Elias Dhlakama, irmão do líder histórico. O secretário-geral em funções, Manuel Bissopo, teve sete votos e Juliano Picardo obteve cinco votos.



Como novo líder, Momade será o candidato da Renamo às presidenciais de 15 de outubro.



Nascido há 59 anos na ilha de Moçambique, foi secretário-geral da Renamo (2007-2013), sendo desde aí o chefe do departamento de Defesa e Segurança do partido.



O facto de ser líder interino ajudou à eleição, para a qual terá contribuído ainda o facto de ser quase um filho de Dhlakama, que o criou desde os 17 anos.