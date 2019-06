Momento emocionante mostra criança a cantar junto à campa do pai

Uma mãe partilhou nas redes sociais um vídeo do filho agarrado à campa do pai a cantar e a mostrar os seus novos brinquedos.O vídeo, dedicado ao dia dos pais, mostra o menino a brincar com uns carrinhos enquanto canta: "Adeus pai, adeus".Segundo o Daily Mail, Darren Langton, de 33 anos, morreu repentinamente em casa, em Dorchester, Inglaterra, apenas três dias após o primeiro aniversário de filho."Nos últimos três meses, Harvey tem perguntado muito pelo pai. Sempre que vê alguém com o cabelo loiro, pergunta se é o pai", contou.Jessica Pillinger tentou sempre manter viva a memória de Darren na vida do pequeno Harvey. Todos os domingos Jessica vai ao cemitério deixar flores ao companheiro e leva consigo o filho."Decidi encher o quarto do Harvey de várias fotos da nossa família durante o primeiro ano de vida do nosso filho. Todas as noites em vez de ler uma história para ele adomecer, peço-lhe que escolha uma fotografia onde estejamos todos e conto-lhe a história por detrás da imagem", revelou.