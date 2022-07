Monkeypox faz primeira vítima no Brasil

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou esta sexta-feira a primeira morte no país provocada pela varíola-dos-macacos (Monkeypox), cujo número de novos contágios disparou assustadoramente esta semana. A morte ocorreu na quinta-feira, mas a causa só foi confirmada oficialmente esta sexta-feira.Trata-se de um homem que, segundo as autoridades, tinha problemas de saúde e baixa imunidade. Vivia em Uberlândia, cidade no interior do estado de Minas Gerais, o terceiro com mais casos no Brasil. Segundo os dados oficiais consolidados até esta sexta-feira, o Brasil tem confirmados 1066 casos de varíola-dos-macacos, 75% dos quais registados nos últimos sete dias.