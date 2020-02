Anthony Sampieri foi condenado a prisão perpétua, esta quarta-feira na Austrália, por ter violado uma menina de apenas 7 anos numa casa de banho de um clube de dança num cenário de extrema violência.O monstro esmurrou a menina antes de a arrastar, sob ameaça de uma faca, até à casa de banho de um estúdio de dança em Sydney, na Austrália. Foi nesse local que a violação se efetivou. O homem amarrou uma corda à volta do pescoço da jovem e violou-a durante 40 minutos enquanto filmava.Sampieri terá ainda amarrado as mãos da menina e ter-lhe-á colocado papel higiénico na boca para que esta não conseguisse chamar por ajuda.Foi no momento em que abandonou a casa de banho que Sampieri foi confrontado com um homem que ajudava a família da rapariga a procurá-la. O homem atacou o violador e imobilizou-o. Sampieri, que tinha os calções com vestígios de sangue, alegou às autoridades que se tinha estado a drogar e foi atacado pelo homem, que ajudava a procurar a menina.O violador conheceu esta quarta-feira a sentença que o vai deixar na prisão até ao fim da vida, no entanto, o homem poderá não sobreviver mais do que cinco anos, visto que está a batalhar contra um cancro.