Montenegro arresta propriedades de 34 cidadãos russos cumprindo sanções da UE

Montenegro arrestou 44 propriedades pertencentes a 34 cidadãos russos sob sanções impostas pela União Europeia (UE) e outros aliados ocidentais pela invasão pela Rússia da Ucrânia, noticiou este sábado a imprensa local.

"A Administração de Cadastro e Propriedade do Estado (de Montenegro) tomou decisões que restringem a disposição de 44 propriedades em Montenegro a 34 cidadãos russos aos quais foram impostas sanções", refere uma nota do Ministério do Interior, citada pelos media locais.

O comunicado oficial recorda que Montenegro, candidato à adesão à União Europeia (UE), alinhou a sua política externa e de segurança na íntegra com a Comunidade Europeia.