Monumento de homenagem ao 11 de Setembro vandalizado com palavra "Talibã"

Um monumento com o formato das duas Torres Gémeas, em homenagem às vítimas da tragédia do 11 de Setembro, foi vandalizado no fim de semana em que se comemoraram 20 anos do atentado.O suspeito escreveu a palavra "talibã" em ambos os lados do memorial localizado na Carolina do Norte, nos EUA.A polícia da região já teve acesso a imagens que mostram o momento em que o suspeito, de camisola branca, chapéu e calças pretas, vandaliza o monumento e se coloca em fuga num jipe.O memorial tem cerca de 13 metros de altura e está rodeado por mil bandeiras dos EUA.