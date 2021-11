A ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, já foi sacudida por 4893 terramotos desde o início da crise sísmica, a 11 de setembro, oito dias antes da erupção do vulcão Cumbre Vieja. Os dados são do Instituto Geográfico Nacional que fez um balanço dos abalos registados até este domingo. O mais grave, de magnitude 5,1, ocorreu perto do município de Villa de Mazo, no último sábado, a 39 quilómetros de profundidade.