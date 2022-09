Moradores de New Jersey não sabem o que fazer com tantos sacos de plástico reutilizáveis acumulados em casa

Supermercados e mercearias, entre outras empresas, em New Jersey, nos EUA, estão proibidos de dar ou vender sacos de utilização única, de plástico ou papel.

De acordo com o jornal The New York Times, a alternativa encontrada pelos comerciantes passa pelo uso de sacos de plástico reutilizáveis que exigem mais recursos de produção e demoram mais tempo a degradar-se no meio ambiente. Esta solução seria, à partida, mais amiga do ambiente, pressupondo que os sacos seriam usados várias vezes.

No entanto, naquele estado norte-americano, há relatos de moradores que passaram a acumular largas dezenas de sacos de plástico reutilizáveis e não sabem o que fazer com eles.

Shelie Miller, professora universitária no estado de Michigan, avançou ao "The New York Times" que são necessárias, pelos menos, 10 utilizações deste tipo de sacos para compensar os materiais gastos na produção.

A lei também abrange restaurantes na medida em que estão proibidos de utilizar embalagens de poliestireno e só podem fornecer palhinhas se forem solicitadas pelos clientes.

As superfícies comerciais que fazem entregas não quiseram divulgar o número de sacos reutilizáveis que venderam desde que a lei entrou em vigor, no passado mês de março, mas as empresas "Walmart" e "Target" garantiram ao "The New York Times" que dão opção ao cliente de rejeitar os sacos reutilizáveis nas encomendas de recolha na loja.



Bob Smith, um senador do estado de New Jersey, veio admitir a possibilidade de se abrir uma exceção para as empresas de entregas, permitindo que se sirvam de sacos de papel.