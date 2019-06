Moradores esgotam cerveja em cidade alemã para neonazis não beberem em festival

Os moradores da cidade alemã de Ostritz, perto da fronteira da Alemanha com a Polónia, esgotaram o stock de cerveja no supermercado local, para que os neonazis não tivessem nada para beber durante um festival que ali se realizava.



A polícia tinha lançado uma proibição de consumo de álcool durante o evento e, de acordo com o jornal britânico Mirror, cerca de 30 moradores decidiram acabar também com o stock de cerveja do supermercado.





Compraram as 200 caixas disponíveis no estabelecimento depois de avistaram cerca de 60 neonazis no estacionamento.

"Fizemos o plano uma semana antes do festival. Queríamos ter a certeza de que os neonazis ficavam sem cerveja", disse um dos moradores, Salditt, de 46 anos, à publicação.

"Quando descobriram as nossas intenções, começaram a insultar-nos e a proferir a expressão: anti-fascistas", acrescentou.

Das Alkoholverbot auf dem Versammlungs-/Veranstaltungsgelände des Neonazi-Treffens in #Ostritz wird durch unsere Kräfte seit gestern konsequent durchgesetzt. Alkoholhaltige Getränke werden vor dem Betreten des Geländes abgenommen. pic.twitter.com/swTsqvIX9U — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) June 22, 2019

A polícia terá ainda confiscado 4.400 mil litros de cerveja no festival.