Morangos com agulhas retirados de supermercados australianos

Denúncias levaram à recolha dos frutos das prateleiras e assustaram a população.

Várias marcas de morangos estão a ser retiradas das prateleiras dos supermercados de estados australianos por terem no seu interior agulhas de costura. Esta segunda-feira, os frutos foram recolhidos das lojas de mais dois estados do país, conta a Reuters.



As autoridades acreditam que são sete as marcas contaminadas e a Polícia de Queensland - onde "apareceram" os primeiros frutos alterados - já veio referir que não sabe se as agulhas colocadas dentro das frutas são resultado de atos de apenas uma pessoa ou de um grupo organizado.



A questão começou por ser denunciada nas redes sociais com consumidores a chamarem a atenção para este problema, mostrando fotos das frutas com as agulhas no interior.



O estado de Queensland oferece 60 mil euros em troca de informações sobre o caso que está a alarmar a população.