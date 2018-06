Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre ao cair de cascata após ter estado a beber com amigos

Homem de 35 anos caiu de altura de 21 metros.

16:33

Depois de ter estado a consumir bebidas alcoólicas com amigos. Ramjan Hussain Kaaji, de 35 anos, caiu de cascata com uma altura de mais de 21 metros. O momento ficou registado em vídeo.



O homem morre ainda antes de chegar à àgua, ao embater contra um rochedo. O acidente ocorreu nas Cascatas de Gogak, no sul do país.



De acordo com o jornal The Mirror, o homem estaria naquele local para realizar 7um piquenique com um irmão e outros amigos.