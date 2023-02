Morre aos 49 anos o músico country Kyle Jacobs, marido de Kellie Pickler

O cantor de música country Kyle Jacobs, marido da artista Kellie Pickler, morreu aos 49 anos num "aparente suicídio", disse na sexta-feira a polícia da cidade de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee.

As autoridades de Nashville, no leste dos Estados Unidos, responderam a uma chamada de emergência na tarde de sexta-feira, de acordo com um comunicado da polícia, divulgado pela comunicação social local.

Ao chegar à casa dos músicos, a polícia e os bombeiros encontraram Jacobs já sem vida, com um ferimento de bala alegadamente autoinfligido, pelo que a morte será investigada como um "aparente suicídio".